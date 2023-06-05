政府向城規會建議　將粉嶺高球場暫修訂為「未決定用途」地帶

發展局轄下的規劃署今日(5日)向城市規劃委員會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局發言人回應表示支持，以便土木工程拓展署與相關部門，跟進環境影響評估報告早前獲批的附帶條件，包括檢視房屋發展的布局設計、樓宇高度和發展密度；修改布局設計報告；擬備詳細景觀及視覺設計報告，以及向環境保護署署長提交有關報告。城規會將由本月12日起就草圖召開聆聽會，考慮所收到就草圖提出的申述和意見。屆時經考慮所有申述和意見，以及規劃署的建議而決定是否對草圖作出修訂。

當局表示，去年公布的粉嶺/上水擴展區分區計劃大綱草圖(草圖)，將約9.54公頃有關用地劃作「住宅(甲類)」地帶，主要是作高密度公營房屋發展，地積比率為7倍，高度為主水平基準170米。因應上個月環評報告的審批附帶了一些條件，這些發展參數需作出調整，而調整幅度將視乎土拓署日後研究的結果和環保署署長的審批。由於這些跟進研究和環保署的審批需時完成，今年11月底法定城規程序期限前提交予行政會議的草圖，如仍保留現時容許高密度發展參數的「住宅(甲類)」地帶，並不合適。發展局認為將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶是穩妥的權宜安排。

一俟城規會11月底前完成草圖的討論，土拓署便會立即展開上述研究，估計需時約12個月，預計2024年年底提交報告予環保署署長考慮。屆時如報告獲批，規劃署會盡快啓動後續法定改劃程序，為有關用地建議合適的法定住宅發展參數和相應的用途標示。一如以往，屆時市民可按既定程序就改劃建議提出意見。發展局表示，相關事態發展難免為擬議公營房屋發展的規模和時間表帶來影響，但政府需尊重並跟進法定環評審批的附帶條件，並就跟進安排向城規會提供專業、實事求是的意見。儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，但草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向。暫時修訂提供緩衝期，讓土拓署及有關部門跟進研究合適的布局和發展參數。