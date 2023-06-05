同仁藥業販售未經註冊中成藥　衞生署籲市民停止服用

衞生署今日(5日)表示，正調查位於沙田源順圍的持牌中藥材及中成藥批發商同仁藥業(集團)有限公司，涉嫌非法管有一款名為「和信堂山東東阿阿膠」的未經註冊中成藥。衞生署同意同仁藥業自願從市場收回上述未經註冊中成藥，署方會密切監察收回情況。市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

衞生署根據情報展開調查，並到同仁藥業檢取了上述未經註冊中成藥。根據產品說明書的內容，產品聲稱有補氣養血、滋陰潤燥、化痰清肺、抑制腫瘤和抗休克的功效。調查仍在進行中。發言人指，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實。署方至今沒有接獲相關不良反應報告。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會（管委會）以考慮是否需要採取紀律行動。