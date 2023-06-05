網上投資騙案一周107宗　近7成源自白撞WhatsApp訊息

詐騙案時有發生，在過去短短一周已錄得107宗網上投資騙案，當中73宗(68%)源自白撞WhatsApp訊息。騙徒近期更有新手法，假借招聘兼職進行投資「刷單」為名，實質騙財。

執法部門表示，騙徒會假冒招聘公司專員聲稱招聘兼職，讓應聘者(即受害人)進行簡單「刷單」任務，如追蹤3個YouTube或Instagram 專頁並回傳截圖，便可透過轉數快賺取100多元報酬，以取得受害人信任。騙徒繼而邀請受害人加入Telegram或WhatsApp 群組，群組內有「專家」講解投資內幕消息，群組成員需要每天定時在群組內發送訊息「報到」，組內當然混雜大量做媒的成員。群組「專員」會私訊受害人，邀請他在虛假投資網站開戶投資內地證券、虛擬資產等，並把本金存入騙徒指定銀行戶口。

期間，騙徒會在假網站偽造受害人獲利的交易紀錄，如受害人欲套現離場，平台的「客戶服務員」會要求繳交高昂手續費、罰款等，或聲稱系統故障拖延付款，令受害人蒙受巨額損失。