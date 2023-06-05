40港青月底北上實習6周　助熟悉大灣區金融市場

為讓港青熟悉內地大灣區金融市場，有基金今（5日）啟動實習計劃，將安排約40名本地大學生，前往深圳金融機構，進行為期6星期實習，並會在廣州、珠海、中山等地進行學習和考察行程。計劃期望，讓香港青年了解內地職場文化，擴闊青年人的社交網絡，且豐富他們工作經驗，及早規劃個人職業生涯。

是次實習計劃由財經事務及庫務局、深圳市地方金融監督管理局，及大灣區共同家園青年公益基金合辦。約40位來自商業、金融、經濟、數學、計算機科學等學科的本地大學生，在本月14日至17日展開為期4日3夜的大灣區體驗行程，探訪大灣區不同城市的企業、青年創業基地、文化及自然景點，以促進學生對大灣區城市最新發展的了解，並加深參加者的互相認識。

其後，參與學生將於本月19日至7月28日期間，進駐近20間深圳企業實習，工作崗位範疇包括分析師、合規管理、數據分析、精算、企劃督導、軟件開發、授信審批等，讓他們中深入了解大灣區金融機構的職場文化，認識金融領域的特點及行業的發展。提供實習培訓的金融機構分別涵蓋銀行、保險、證券、基金管理等範疇。

港府官員指，粵港澳的金融合作可發掘更大的市場潛力、增長點和金融創新，讓金融更有效地服務實體經濟、更普惠民生。香港和大灣區其他城市在人民幣業務、投融資、資產管理、綠色金融、金融科技、風險管理等領域都有更多、更大的合作和創新空間，可為兩地有志投身金融業的青年，創造更多就業和發展機會。