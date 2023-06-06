財困退休警秀茂坪山坡上吊　命喪當場

一名中年漢於昨晨(5日)7時左右，被市民發現於秀茂坪振華道晨運徑一處山坡，懷疑用牛仔褲繫於樹上自縊，其時已毫無反應。消防接報到場，攀上山坡並將事主解下，惟經檢驗後證實當場身亡。

人員遂用帳篷遮蓋死者遺體，並在其身上發現遺書，證實死者姓黃(50歲)，相信因債務纏身尋死，其死因有待剖驗確定。事件中，有一名老婦疑目睹事主死狀嚇至腳軟，需由救護員協助落山，並登上救護車休息。

據悉，自殺身亡男事主為一名退休警員，曾駐守西灣河水警基地，育有8名子女，最年長僅14歲大，一家居住在秀茂坪宿舍，有欠債問題，不排除事件與此有關。

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