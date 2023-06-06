廢微藻水製龍蝦糧　營養高零污染物　企業冀建立可持續循環經濟

水藻用途愈來愈多，除了螺旋藻常用於保健品助排毒，微藻亦能吸收水中的二氧化碳。但藻類吸收大量二氧化碳後便需要更換，有創科公司研發將微藻水製糧餵龍蝦，並發現該龍蝦糧營養價值高而不含污染物。公司期望能將微藻水循環再造成多元產品，建立「可持續循環經濟」，支持環保。

本地創科企業「Greentins Technology Limited」早前研發的「微藻反應器」利用水生微藻吸收二氧化碳，然而當微藻在吸收一定數量的二氧化碳後便需換水；廢微藻水用處有限。該企業與全港唯一專業龍蝦養殖培訓基地的「仟國水產」合作，將微藻水轉化成龍蝦糧。Greentins指出，過去有將微藻水轉化為植物肥料，相信如果能將微藻水轉化為龍蝦糧，並以低廉的價格供應給香港的龍蝦養殖場，將可降低本地養殖龍蝦的成本，提高本地龍蝦的競爭力。該公司續指，微藻是天然的有機物質，不會污染水源，對自然生態系統無負擔，而以微藻水製成的龍蝦糧，其營養價值更較人造合成龍蝦飼料高，並不含任何污染物，能夠養殖出更加肥美的龍蝦之餘，消費者亦可以放心食用。

公司始創人田承輝表示，公司將使用過的微藻水循環再造成不同的產品，旨在示範創建「可持續循環經濟」，為環保教育出力，亦正與「仟國水產」計劃開辦STEM教學團，邀請中小學生參觀使用微藻龍蝦糧的養殖場，從教育的角度推動可持續循環經濟。Greentins於2015年與納米及先進材料研發院合作研發「微藻」技術及減碳系統：「微藻反應器」，利用水生微藻幫助降低室內環境中的二氧化碳。當空氣被抽入注滿水生微藻的反應器後，LED燈能令數以萬億計的微藻光合作用，消除空氣中的二氧化碳，釋出經淨化的無碳空氣，並聲稱容器二氧化碳去除率每年可達5,500公斤，減碳效率比100平方米的森林更優勝。