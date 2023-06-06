減廢膠嘉年華示範塑膠再造　主辦方望「塑戰速決」

即棄塑膠氾濫，今年「世界環境日」口號定為「塑戰速決」。有機構聯同企業於商場舉辦減廢膠嘉年華，除了提供即時的塑膠回收服務外，亦設置設備，予參加者體驗塑膠「復活」的過程；亦有多個環保工作坊，將廢物轉化成寶物。主辦單位期望活動將將可持續發展的理念傳遞予新一代。

匡智會與雀巢香港於「2023世界環境日」前夕（6月3日星期六），在樂富廣場合辦「同心減廢『膠』享樂」嘉年華，以5號PP塑膠為焦點，題材圍繞塑膠回收、重用及升級再造等，市民除了即場參與PP塑膠回收之外，亦透過會場的小型設備，體驗塑膠循環再造的過程，包括破碎、熱溶、壓模。

另外，嘉年華也安排了綠色音樂表演及多個環保工作坊，例如製作太陽能小夜燈、環保擴香石筆座、柑橘皮燕麥豆漿皂等，令參加者發掘綠色生活的樂趣。最後，參加者亦應用不同顏色的樽蓋，共同完成一幅以「同心減廢」為題的藝術創作，一起對可持續未來寄予期待。

主辦單位說當日約有500人次參與嘉年華各工作坊，不少為兒童，活動期望可以將可持續發展的理念傳遞予新一代，從小提升他們對保護環境的關注及意識。匡智會又指，與雀巢香港合作、自2020年8月起展開的「5號PP塑膠回收計劃」經過3年的耕耘，回收點已由首年約30個，增加超過一倍至目前約70個，並從元朗區擴展至九龍及香港島，至今亦已回收超過3,000公斤的5號PP塑膠，重量大約相等於90,000個外賣餐盒。

除了回收，匡智會稱該計劃亦探索將塑膠再造成其他用品，包括環保衣架、環保冰袋以及儲物箱，轉廢為材，當中儲物箱更已應用於雀巢香港廠房的日常運作當中，實踐循環經濟。