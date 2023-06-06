慘劇敲響警鐘　精神科醫患比例1比761　諮委會倡加大公私營協作

本港近日接連發生命案引起社會廣泛關注，當中鑽石山荷里活廣場慘劇更揭示精神病患者支援不足。醫衞局轄下精神健康諮詢委員會將於本周五(9日)開會，討論醫管局精神科服務模式及人手等4個事項。醫管局精神科醫患比例嚴重失衡，平均1名醫生要面對761名患者，委員均指情況不理想，建議增加人手及加大公私營協作等，長遠增加培訓名額改善問題。

身兼精神健康諮詢委員會委員的港大精神醫學系講座教授陳友凱稱，醫患比例懸殊，情況絕不理想，建議加大公私營協作，長遠加培訓配額。另一委員，平機會行政總監(營運)朱崇文就認為，相關會議將商討重新編配資源優次，料重點為增加人手，並建議短期內加強社工、臨床心理學家或普通科醫生處理輕症患者。

政府早前要求精神健康諮詢委員會盡快開會，醫衞局昨公布，委員會本周五傍晚將討論4個事項，包括醫管局精神科服務；為社區內精神復原者的康復服務及支援，以及對照顧者和社會特定群組的精神健康支援；減低公眾誤解；應對涉暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。醫管局數據顯示，該局截至去年底共約29.3萬名精神科病人，同期有385名精神科醫生，平均每名醫生跟進761名病人。

醫管局上年度起將普通科門診公私營協作計劃擴展至精神科，資助有輕微情緒問題、病情穩定者至家庭醫生跟進。陳友凱昨(5日)於電台節目估算，本港約3分之1精神科醫生為私人執業，相信加大協作有助紓緩公營負擔，並建議政府向社工提供介入治療培訓，擔起治療角色。醫管局回覆傳媒查詢時指，公私營協作上年度才擴至精神科，醫護人員正陸續識別合適病人，亦需時向病人解釋計劃，讓他們理解由家庭醫生跟進的好處，有關計劃沒就個別專科訂立服務配額限制，局方會密切留意推行進度和成效，將配合政府政策，並與委員會及其他持份者保持密切溝通。