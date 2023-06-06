行會通過調薪方案　低層及中層公僕加薪4.65%　高層調升2.87%

過去3年受到疫情打擊下，經濟受到重創，連續3年出現財政赤字，整體經濟2022年收縮3.5%，新一屆政府預計本年度綜合赤字為1,398億港元。實際上，公務員經過兩年凍薪後，去年因被商界批評加幅「離地」，最終高中低層公務員劃一加薪2.5%，但仍屬「逆市加薪」。公務員事務局局長楊何蓓茵今午(6日)公布，行政會議通過2023至24年度公務員的加薪方案，高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%。

楊何蓓茵表示，方案經過充分考慮薪酬調整的6大因素。而高層及中層跟從早前趨勢調查淨指標，首長級官員跟從高層調整安排。她又稱，香港兩個財政年度有赤字、財政儲備進一步下降，而是次調整高於通脹。當局表示會爭取在立法會休會之前向立會聽取意見。

公務員調整薪酬的幅度，大多數按照薪酬趨勢調查結果調整，而中低層公務員會加幅一致。薪酬趨勢調查委員會早前公布本年度公務員薪酬調幅指標調查結果，高層公務員2.87%、中層4.65%及低層4.5%。

薪趨會去年公布的結果為低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，最終行會通過高中低層公務員劃一加幅2.5%，但仍屬「逆市加薪」，若政府按今年結果定案，換言之，連續兩年加薪。翻查資料，公務員薪酬自2000年開始僅凍薪6次、減薪4次，均處於本港遇上經濟危機的時刻。