今年首季增96人染愛滋病毒　6成涉同性或雙性性接觸

衞生署衞生防護中心今日(6日)公布2023年第1季本地愛滋病情況，新增96宗感染愛滋病病毒(AIDS)個案；自有紀錄至今共累積11,737宗呈報個案。逾60%感染者涉及同性或雙性性接觸。同期愛滋病(HIV)新增個案有35宗，累積有2,417宗；而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。

中心表示，新增的96宗感染AIDS個案涉及87男9女，當中58人(60.4%)透過同性或雙性性接觸受感染，19人(19.8%)透過異性性接觸受感染，兩人(2.1%)透過注射毒品受感染，1人(1%)在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，餘下16宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

HIV個案方面，中心指，當中19宗(54.3%)透過同性或雙性性接觸受感染，15宗(42.9%)透過異性性接觸受感染，1宗(2.9%)透過注射毒品受感染。中心提醒，性接觸仍是最主要的AIDS傳播途徑，市民應恒常及正確使用避孕套，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試。