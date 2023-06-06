律政司申禁制令　限制傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》

律政司入稟高等法院申請禁制令，禁止4項與反修例歌曲《願榮光歸香港》(「Glory to Hong Kong」)有關的非法行為，現正等候法庭指示，聆訊日期待定。

港府表示，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期亦多次被錯誤表述為「香港國歌」(而非正確的《義勇軍進行曲》)，對國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害。

事實上，過往發生的不少事件，已證明有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續被肆意流傳。為履行港府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

港府經仔細考慮後決定向法院申請針對任何人以下行為的禁制令，包括以任何方式，包括在互聯網及/或任何可供網上取覽的媒介及/或任何基於互聯網的平台或媒介)廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及/或曲詞實質上與有關歌曲相似者，尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。

其次，意圖煽動他人犯分裂國家罪，違反《港區國安法》第21條，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具《刑事罪行條例》第9條所界定的煽動意圖下； 以任何方式廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌。

政府指出，申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。