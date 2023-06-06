人工島調查再次「鬼祟」進行　本土研轟政府自製民意

政府銳意將交椅洲人工島工程強行上馬，就連公眾詻詢亦繼續以「鬼祟」方式進行。發展局在四月聲稱年初進行的公眾諮詢有多達六成市民支持發展人工島，惟至今仍未披露相關的回應者名單之際，關注土地發展機構本土研究社昨晚(5日)在社交媒體上炮轟，指政府再一次「鬼祟」進行網上意見調查，甚至試圖以引導方法製造支持的民意。

事實上，繼去年底發展局低調展開的交椅洲人工島公眾參與活動，被公眾、學者及環團狠批為「 鬼祟」諮詢，不單沒有主動宣傳推出了的諮詢網站，更在議員及傳媒揭發後才承認已展開諮詢，結果令多個環團集體缺席諮詢會，以示不滿。本土研更發現，政府上月中「低調」地委託了身份不明的機構單位製作了網上問卷調查，更鬼祟地只揀選個別媒體作宣傳，連問卷連結亦只能在該媒體網站找到，不公開、不透明的意見收集方式令本土研質疑是為早前的公眾諮詢內容結果「補鑊」。

木土研指更大問題的是，問卷內容設定不論從涵蓋面、方法學以至問題設定都出了嚴重問題，包括僅在兩間中文報紙媒體進行宣傳，不單未設英文版本，令受人工島較大影響的如愉景灣、梅窩等外籍居民無法表達意見，更因只在個別媒體發布，縮窄了樣本的廣泛性；更指出問卷的答案選項亦機乎是「清一色唱好」人工島。若然不認同問卷中的觀點，或沒聽過某些交椅洲人工島的資訊而選擇不填寫答案，則將無法完成問卷，令機構進一步質疑設立問卷的目標，或是想向公眾證明明日大嶼諮詢已做得夠好，意圖想遮蓋早前公眾諮詢的不足問題。

惟本土研指，不論是政府進行的人工島諮詢，以至是次問卷均為政府刻意塑造「民意」的公關計劃一環，但指出在過往一段時間，坊間已有不少取樣方法更權威、更嚴謹的調查，已清晰表示民意並不認同繼續人工島計劃。機構預料隨着關於人工島計劃的資料明朗化，反對的民意比率會進一步上升，與政府所看見的「民意」距離越來越遠。