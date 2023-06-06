城大研無線嗅覺反饋系統　助失憶症患者喚回記憶

香港城市大學科研人員共同領導的研究團隊，最近發明了一種嶄新的無線嗅覺反饋系統，此系統採用皮膚接觸式設計，通過微型的氣味產生器釋放出各種氣味，氣味融入虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)之中，提供更多沉浸式的體驗及廣泛應用，包括如同身歷其境的4D電影觀賞、醫學治療，以及遙距網上教學，有潛力幫助喚醒失憶症患者失去的記憶。在實驗測試中，11名志願者成功辨識由氣味產生器製造的氣味，平均成功率達93%。研究結果已於學術期刊《自然通訊》。

研究團隊開發了兩種不同設計的可穿戴嗅覺反饋裝置，裝置由柔軟的基質製成，體積細小及輕便。第一種反饋裝置是貼片式小型裝置，由兩個氣味產生器組成，可直接黏貼在使用者的鼻子與上唇之間，由於氣味產生器和使用者鼻子距離極短，可帶來超快速的嗅覺反應。第二款反饋裝置則採用了一種靈活的彈性口罩設計，它裝設有9個氣味產生器，可產生數百種不同氣味的組合。

氣味產生器之所以能產生逼真的氣味，全賴一個精細的加熱平台和機械式熱能驅動器，通過加熱融化氣味產生器內藏着不同香味的石蠟，令香味濃度隨之而調節。研究團隊至今共製造出約30種不同的氣味，包括迷迭香的香氣、菠蘿的果味以及甜焗薄煎餅的香味，甚至榴槤氣味。新的嗅覺反饋介面在各個應用領域的巨大潛力，舉例說，當使用者在虛擬花園中行走時，無線嗅覺反饋系統可釋放各種水果的香味，讓使用者與虛擬對象之間作出互動。這項新技術還展示了它在幫助失憶症患者，喚醒失去的記憶的潛力，因為氣味感知會受到經歷影響，氣味的重現，有助病者重新記起遺忘了的情感記憶。