政府人員協會指加幅無助重振公僕士氣　憂未能阻截資深員工離職

對於行政會議通過今年公務員加薪幅度，政府人員協會主席馬志成表示，雖然這是可接受的加幅，但不是值得高興的幅度，又批評局方沒決心藉今次調薪重振公務員士氣，特別是高級公務員，以及阻截流失的情況，他希望政府考慮微調加幅增至5%。

該協會早前建議本年度公務員加薪5%，而竹會的決定與建議有些微的差距。馬志成指出，由於去年薪酬趨勢淨指標，低中層分別為2.04%、4.55%，高層加薪7.26%，而最後劃一加薪2.5%，對中及高層公務員打擊很大，而協會建議加5%，是希望政府可以重振公務員士氣及阻截公務員流失問題，對政府並沒有把握這次機會感到可惜。

馬志成表示，上年度有逾萬公務員離職，當中逾3000人是資深公務員，已已出現結構性流失的趨勢，任何問題都是在源頭阻截較事後補漏好，但行會的決定可能令問題惡化。他解釋，由薪酬趨勢淨指標是滯後一年的數字，公務員要調整福利也不是一時三刻可以做到，故與私人公司相比下，資深公務員可能會流失更多。

對於政府已接納未畢業大學生投考公務員，馬志成指該等獲聘的大學生只是可以更早入職，但仍會比較公務員與私人公司的待遇差距，因而影響決定，最終未必加入政府。