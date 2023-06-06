自稱持文件抄錄大廈CCTV　兩油尖反黑警涉越權被控失當罪

隸屬油尖警區反黑組的1名警署警長和1名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像。二人否認在公職中行為失當罪，案件今（6日）觀塘裁判法院續審。庭上揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查傷人案的，就只有東九龍總區警員。當日他們到九龍灣調查，期間「撞正」其中1名被告疑在搜尋「天眼」，他們對望，被告就離開。

兩名男被告依次是41歲沈志明及35歲楊卓麟，被控於2021年11月18日在九龍灣身為香港警務處警署警長和警員，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視錄像。

宏開道港大專業進修學院東九龍分校姓杜保安主管作供。杜供稱，2021年11月17日下午，東九龍總區刑事部人員到分校保安室，看學校2枝閉路電視鏡頭的片段。翌日下午4時許，2名被告到分校。其中首被告在校門外，次被告進保安室，說要看相同的2枝閉路電視鏡頭片段。杜叫他出示委任證，對方「好快咁揚一揚」。杜坦言看不到名字及編號，只望見「有個皇冠，有張相」。杜覺得是張委任證，再問他隸屬甚麼區，對方說「秀茂坪」，又將自己的名及編號寫再一張紙上。杜再把資料抄寫在流水簿。次被告看了約10分鐘片段後，說「如有需要，再儲存啲片拎走」，之後便離開。

駐守東九龍總區重案組警長鄭偉賢（音譯）則供稱，11月18日，他帶隊到九龍灣一帶調查傷人案，期間到興發冰室用膳。用膳時，他見到首被告與另一男子到達冰室，對方在冰室外抬頭望向閉路電視位置，之後走入冰室，他與首被告對望，首被告及另一男子隨即離開。鄭同意，傷人案牽涉三合會成員，以他所知，當時只有東九龍總區重案組及反黑組負責調查該宗傷人案。鄭承認，他不能代其他警區說，會否有其他部門對傷人案資料有興趣。

案件編號：KTCC 1464/2022