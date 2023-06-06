毒氣瑜伽球殺妻女囚終身　許金山申上訴獲批排期10.10處理

香港中文大學醫學院前副教授許金山涉以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定2項謀殺罪成判囚終身。許其後不服定罪並提出上訴，但被上訴庭駁回上訴並維持原判。許不服裁決並認為案件在法律上有重大及廣泛重要性的爭議，並向終審法院申請上訴許可，終院今（6日）開庭處理其申請後，決定批出上訴許可，並排期於10月10日處理其正審上訴。

現年56歲上訴人許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。許要求終院處理的法律爭議為當有證據去加強對控方案情的懷疑時，是否需由被告方去證明自己無罪，以及原審法官就部分事實裁定向陪審團作出的指引提出質疑，當中包括涉案的泄氣瑜伽球時並沒有氣塞的問題。

有關沒有氣塞的問題，上訴方認為對於本案屬重要，因控方須證明涉案瑜伽球是許金山有意圖而放進車內，如能找到該球的氣塞對於找出是誰把球放進車內會有幫助。上訴方指該氣塞可能是證物警員處理不當或丟失，但原審法官並無為此向陪審團作出相關分析，對許構成不公。終院最終就此方面的批出許可進行上訴。至於是否需由被告方去證明自己無罪的法律爭議，終院則拒絕批出許可進行上訴。

案件編號：FAMC 24/2022