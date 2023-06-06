慘案頻生　狄志遠向立法會提緊急質詢

近日接連發生多宗慘案，議員狄志遠表示已向立法會提出緊急質詢，希望由副司長級連同勞福局及醫衞局立即成立工作小組，討論如何解決社福界供求及人手不足等問題，又指特首政策組應馬上進行全面分析和研究。他指，若立法會主席不批准其緊急質詢，他將去信福利事務委員會主席建議召開特別會議，討論對精神康復者及情緒困擾人士改善服務。

狄續稱過去也發生多宗類似事件，但當事件丟淡後政府繼續原地踏步，因此呼籲政府不要「愛理不理」，當有事情發生時官員表態幾句，之後又不了了之，也建議政府應一年內提交報告，明確表示如何改善服務。

就政府聲稱社福開支高企，狄志遠質疑投入資源「係咪真係可以配合社會需求」，他稱老人院現時仍要輪候3年、精神病患者的服務仍不足夠、前線工作者與個案比例不對等，直指政府「唔好諗住話多咗10蚊就解決問題」。

至於關愛隊能否解決社會問題，狄指關愛隊並非專業團隊，因此不期望有很大效果，僅是支援角色，又指問題在於相關的專業服務有漏洞和不足的地方。