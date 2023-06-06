當局擬納5種危險藥物規管　葛珮帆促「喪屍藥」列毒品

本港毒品問題一直受關注，保安局擬把5種物質納入《危險藥物條例》附表1第I部下成為受管制的危險藥物，並在今年第4季提交立法會進行先訂立後審議的程序，以期在今年12月生效。今日(6日)立法會保安事務委員會會議討論相關問題，其中議員葛珮帆雖支持修例，但關注當局會否趁今次機會把現時在美國流行的毒品「甲苯噻嗪」(俗稱「喪屍藥」)加入相關條例作管制。

禁毒專員李基舜表示，「喪屍藥」有正當醫療用途，目前在港受《藥劑業及毒藥規例》監管，一款獸醫處方的藥物亦含有相關成分，強調購買及進口等都受衞生署監察，又指會密切監察數據，適時調整。葛回應，雖然受《藥劑業及毒藥規例》監管，但不排除有人以不法渠道取得相關藥物並濫用，反問「外國都有死人，仲要研究幾耐？」要求盡快將「喪屍藥」納入《危險藥物條例》。

此外，大麻二酚(CBD)已於今年2月起被列為《危險藥物條例》下的危險藥物，議員李梓敬關注執法情況。李基舜稱，修例至今執法部門共檢獲1,098件懷疑含CBD產物，包括護膚品及精油等，涉及25宗案件，拘捕9人。被捕9人中，其中兩人為旅客，被截獲時身上有其他毒品；其餘7人則為本地人，部分是以郵包方式寄往住所時被海關截獲。