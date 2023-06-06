調查顯示74%受訪公司面對人才短缺　中低層勞動力最不足

香港總商會今日（6日）下午公布人才短缺問卷調查結果，有74%受訪公司表示面對人才短缺問題，22%更指問題已持續超過3年，在不同職級上，有59%受訪公司表示欠缺初級管理職，僅有1%受訪企業指高級管理職位有人才缺少問題，顯示本港大部分企業都有缺人困境，影響遍佈各行各業，尤以中低層勞動力不足最為嚴重。總商會總裁梁兆基指，在全民就業的背景下，依然有龐大的勞動力缺口，恐難以維持香港經濟高速增長，呼籲政府應著眼於中低層勞力，與高專才引入分開處理。

調查顯示，最多企業指出員工因尋求更高薪酬而離職，佔79%；其次是移民，佔70%，為勞動力收縮的主要原因；51%是尋找工作生活平衡，為疫後的新現象，僱員工作時數減少，意味著需要補充更多人手以保持相同的產出。

企業亦提出不少措施應對。83%受訪企業認同加薪，但梁兆基指出，財力較弱的企業恐怕難以負擔，特別是社企和中小企業，最終成本轉嫁給消費者。企業表示會投放資源培訓員工和開發自動化，減少人力需求；不少企業亦考慮將業務轉移香港或縮減營運規模。

商會又指出，政府近期推出一系列輸入人才計劃，但調查顯示80%的企業均未有申請政府推出的任何輸入人才計劃，逾半受訪企業認為政策不適用於公司需要的工種，希望政府計劃能涵蓋不同行業類型的專才。