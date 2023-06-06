政府擬規範分區會委任制度　成員不能重疊

政府修例改革區議會職能及選舉方法，立法會審議相關草案委員會今日(6日)繼續審議條文，民政及青年事務局局長麥美娟指出，現時各分區委員會成員沒有重複委任，但也沒有明確訂定委員不可以委任同一人出任多一個分區委員會，故日後會規範化，分區委員會的成員不會重疊。

由於下屆新增地區委員會界別，在喪失該界投票資格方面，草案加入「如某地區委員會界別的選民不再擔任有關地方行政區的地區委員會的委員，該選民亦即喪失在該界別的選舉中投票的資格。」

金融界議員陳振英在相關草案委員會上指出，假設某人是觀塘分區委員會成員，但後來搬到深水埗，該人又被委任為深分區委員會成員，雖則該人應已喪失觀塘分區委員會的投票資格，質疑條文所指是否令該等人士喪失全部分區委員會的投票資格？

當局強調，有關地方委員會選舉的選民資料均來自民政事務總署，而暫時得知分區會成員沒有重疊的情況，而該名人士可在其登記的分區會投票。麥美娟亦回應稱，雖然現時各分區會的成員沒有重疊，但亦沒有明確訂明不可以委任同一人出任多一個分區委員會，故日後會作出規範。

另外，多名議員認為草案中有關選民投票的條文欠清晰，令人感到若要在地區直選及地區委員會界別投票，縱使是「三會」的選民，投票亦只能二擇其一，有誤導成分。政府解釋，由於新增地區委員會界別，故成出相應修訂，實際上，若果同時登記是地區委員會選民，均可以在直選及地區委員會界別投票。為免產生混淆，議員要求政府修改條文字眼。