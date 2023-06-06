公屋資產審查繁複　薪金證明書礙基層申請　團體倡接納糧單等文件

申請公屋需要經過資產審查，惟審查機制過於僵化繁複，令不少有需要的基層人士無法成功通過。有團體今日(6日)約見房屋委員會，以表達基層街坊申請公屋時面對的各種困難。團體表示，現時強制規定若公屋申請人及家庭成員有固定工作，需提交由僱主簽署及蓋章的「僱員薪金證明書」，惟不少僱主拒絕簽名作實或延誤回覆，直接影響申請人申請及編配公屋；亦有地盤散工因僱主有為其支付強積金而被當成長工，無法提交薪金證明書致申請拖延3至4個月。團體建議，房署應接納申請人以銀行月結單、存摺、糧單等作薪金證明，有助便利申請人。

香港社區組織協會表示，接獲多宗市民求助，因公屋申請資格審查的文件要求繁複，變相阻礙有需要人士申請及配屋機會，批評做法本末倒置。社協代表表示，勞動市場日趨複雜，難以劃定散工界線。有街坊本為地盤散工，其約2至4個月便會更換及跟隨新判頭工作，惟因申請前曾連續兩個月為判頭A工作，便被房署界定為判頭A是固定僱主，甚至要求及後工作的兩個僱主亦需提交證明書，但因街坊已與判頭A失去聯絡，故難以提供薪金證明書，最後來回上訴，拖延約3至4個月才獲房署批出其資格審查。

社協建議，房署可參考現行津貼援助的審查機制，接納申請人以銀行月結單、存摺、糧單等作薪金證明；長遠可建立統一申請平台，統一整合公屋及津貼申請的文件要求、種類及時長等；另外亦可增設住址證明聲明書，供無法提供租單的申請人填寫。房委會回覆表示，現行審查機制需要嚴謹執行，以便真正分配公屋予有迫切需要的申請人手上。房署代表則表示，若申請人因合理理由無法提供僱員薪金證明書，亦可與房署主任聯絡，提供其他證明文件作審查。