深水埗倫常命案　社福界：少數族裔精神健康支援不足

昨日(5日)深水埗桂林街發生倫常命案，3名幼童懷疑被母親用枕頭焗死。有社福組織表示，現時社會對少數族裔支援不足夠，尤其無充足且專業的精神健康支援。有社福界議員認為，港府在疫後處理情緒困擾支援反應速度不理想，建議加強對支援少數族裔的資源。更有社福組織幹事透露，根據少數族裔傳統習俗，若發生離婚問題，子女撫養權一定屬於男方，建議為他們提供離婚教育和輔導。

香港融樂會總幹事謝永齡今早(6日)在電台節目表示，悲劇反映現時對少數族裔家庭支援不足夠，縱使少數族裔外展隊已成立多時，惟隊伍並無充足的精神健康服務，只有探訪，認為需提供更多精神健康輔導，當局應多作宣傳和提供有質素保證的支援。謝又指，少數族裔可能因語言和文化差異，憂慮被標籤而不敢主動尋求他人幫助；而且目前少數族裔社工少過20位，但少數族裔佔全港人口約4%，不一定可滿足服務需求。他補充，由於擔任社工需有語言要求，就算少數族裔人士懂流利粵語，但書寫中文不一定達標，認為若少數族裔社工可以專業方法與求助人交流會較佳。

社福界議員狄志遠在同一節目指出，疫情後，港府對特別是少數族裔的精神和情緒困擾服務反應不理想，認為當局應加強對少數族裔資源和協助，例如成立社區中心、擴大家庭輔導服務，以及找尋合適的社工等。香港單親協會總幹事余秀珠則表示，根據少數族裔的傳統習慣，若父母離婚後，子女的歸屬權一定屬男方，建議港府增強離婚教育和輔導，惟他們通常不希望向同一種族的人士透露自己處境，建議可尋找明白少數族裔語言的華僑進行翻譯和提供幫助。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲期望，當局應為少數族裔提供更多支援，特別是正辦離婚手續的夫婦、需照顧多位兒童的單親家長，以及面對家庭經濟負擔的家庭，建議港府提供更多資源。她特別提到，部分長時間不能接觸或接觸之後，但不想接受協助的家庭，更需有關部門更早介入提供協助。