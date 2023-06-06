懲教署人手不足憂影響更生服務　議員倡建大型智慧監獄

懲教署為在囚人士提供更生服務，協助他們日後重投社會，在今日(6日)立法會保安事務委員會會議上，討論到更生服務的最新發展。有議員關注懲教署人手問題會否影響服務，指署方目前有500多個空缺，佔總人數8%。保安局稱留意到人手流失，其中一原因是懲教人員工作環境獨特，已採取措施緩解，包括利用機械人晚間巡邏，部分院所試行讓人員用預設電話與家人聯絡。

另有議員指出，懲教署現時欠缺數百名人手，可以以智慧監獄改善，但由於不少院所已經老舊，故要改裝成智慧監獄既花錢、成效又低，她提倡當局可考慮在芝麻灣建大型綜合智慧監獄，以便管理。保安局指要仔細研究相關提議，平衡社會利弊。

此外，就現屆政府不時強調工作要有關鍵績效指標(KPI)，有議員關注當局會否訂立KPI了解在囚人士是否深感悔意，以及有否KPI反映更生服務成效。保安局指，數據顯示更新人士獲釋6個月後仍有工作的超過8成，又指是否深感悔意這方面難有客觀標準，但有福利官跟進個案，可從在囚人士的行為和積極性等，了解他們表現有否改善。局方稱，有參與更生計劃「沿途有『理』」的在囚人士行為明顯改善，心理狀況會較正面。