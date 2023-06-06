停職警司涉非禮危駕傷人共7罪　法官應辯方要求押8月杪再訊

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同一名女子，及涉嫌在不足一個月後危險駕駛，並襲擊一名女子及兩名男子。他因此被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等7項罪名，案件今日(6日)在區域法院提訊。法官應辯方要求，將案押後至8月31日再訊，以便讓辯方向控方索取文件，及向被告提供進一步法律意見。期間被告繼續保釋。

43歲被告陸振中，報稱任職警察。他被控的3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子Ｘ。他涉及的另一宗事件，則令他被控危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪4項控罪。有關控罪指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場內危險駕駛，襲擊女子Ｘ致造成她身體受傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體受嚴重傷害、及襲擊男子賴文顯。

被告在候訊期間獲准以5,000港元保釋，另遵守一系列擔保條件，包括不得離開香港，交出所有旅遊證件，不得直接或間接干擾控方證人，及每星期到警署報到一次。據悉，案發時被告是在休班時間，他在事後已被暫時停職。

案件編號：DCCC 137/2023