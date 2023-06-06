研心臟死亡死者捐贈器官可行性　肝臟移植專家：有望短期內實行

器官捐贈數字近年不斷呈下跌趨勢，輪候人數遠超捐贈人數。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳今日（6日）表示，團隊正研究日後心臟死亡的死者捐贈器官的可行性，並有望短期可實行，惟她亦坦言，因此事涉及法律及政策問題，需要謹慎處理，因會擔心有死者家屬不理解心臟死亡的定義，或難以接受及質疑做法只為有更多器官可移植，「誤會醫院故意不救患者」。

黃楚琳又指，心臟死亡的情況下，器官會有缺血情況出現，需把握時間將有用器官取出，醫院已掌握相關器官移植手術的技術，但仍需時探討心臟死亡定義，並要教育市民明白，「唔知家屬會唔會以為醫院有心唔救個患者」，需思考如何立法做，及醫院不同團隊之間要配合，期望短期內可在港推行相關做法。她稱，若能成事，希望初期每年多5至10宗屍肝移植手術，直到做法成熟後，移植數量可增至一半甚至一倍。她解釋指，美國、內地及一些歐洲國家現時有一半屍肝均來自心死亡死者。

截至昨日，本港今年共有9宗屍肝捐贈及5宗活體移植，惟等候數字共有64人。被問到肝臟移植手術宗數近10年不斷下跌原因為何，黃楚琳認為近年遺體肝臟捐贈數字下跌，而家屬同意比率亦有下跌，由50%減至40%。