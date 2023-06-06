肝臟移植手術近月「一宗都無」　輪候患者感絕望

本港1991年進行第一宗肝臟移植手術，截至去年底，已完成1,585宗肝臟移植手術，當中近9成屬於成人個案。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳表示，本港2018年之前，每年平均有約40宗遺體肝臟捐贈個案，惟受疫情影響，近年數字明顯下跌，自己近一個月未處理過一宗遺體捐贈。她解釋，肝臟不像腎臟，無法用其他方法例如洗血等代替換新器官，有些病人等數周，若沒有適合的肝臟進行移植，就會因末期肝癌併發症而離世。她又提到，活體捐贈者的選擇嚴謹，近年患有脂肪肝、因酒精引起肝病的人數有所上升，該些人士便不適合捐贈肝臟。

8年前曾接受肝臟移植、肝臟移植協康會會長黃龍輝分享，協會每隔個星期便會派義工到病房協助和支援輪候換肝的病人，他分享曾有一名女士輪候2年仍未能成功換肝，「作為過來人，深深體會佢哋等肝等到好絕望」，自己藉着分享當年自身經驗鼓勵患者不要放棄。他認為，擺街站是宣揚器官捐贈的最好方法，透過親身接觸市民希望對方理解捐器官是大愛精神。

他又指，早前曾到銅鑼灣及中環擺街站，分別成功獲110人及逾50人即場簽署登記器官捐贈，認為受惠者身體力行去宣傳的意義重大，惟他坦言，一般詢問100人之中僅1人願意簽署，「點解會有110人願意簽，因為搵咗1萬個人所以先有」。被問到近期不少市民取消登記器官捐贈，他認為，器官捐贈是一個以病人為福祉、無私捐獻的機制，呼籲有心幫助病人的市民，做每一個決定前都可想清楚。