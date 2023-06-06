梅菜包裝未標示含二氧化硫　食安令停售回收

一個預先包裝梅菜樣本被驗出含有防腐劑二氧化硫，食物環境衞生署食物安全中心今日(6日)表示，雖然含量低於規例最高准許含量，但食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，故已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

涉事產品名稱為香港荣利號特製梅菜王，品牌是飛鶴牌，淨重454克，產自中國，食用期至2024年9月17日。食安中心透過恒常食物監測計劃，從灣仔一間零售店檢取上述梅菜樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，惟其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。而經銷商榮利號有限公司已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電該經銷商查詢有關產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》(第132W章)規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。