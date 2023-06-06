政Whats噏：津貼唔夠　長者內地安老難　黃國健籲港府增支援

香港人口老化問題嚴重，院舍同宿位短缺，「跨境養老」係唔少銀髮族嘅選擇。上星期港府同廣東省民政廳達成協議，共同推進粵港兩地養老服務交流合作。兩名前議員黃國健同潘佩璆日前考察內地南沙嘅公、私營養老院，雖然環境同生活質素都勝過香港，但問題係港府提供嘅津貼根本不足以養老，冀港府能加強支援。

黃國健話礙於人手同地方，喺香港營運安老院頗為艱難，環境較佳嘅院舍收費好貴，月費1.5萬至1.6萬港元相當普遍。然而內地嘅養老院即使係私人營運，人均空間同照顧者比例都好過香港，收費只係4000至5000元人民幣一個月；若果入住公營養老院，環境更佳收費更廉，每月頂多2600元人民幣。

今次考察，勞工及福利局副局長何啟明都有同行，黃國健話途中何講到政府有意向內地養老院「買位」，事關成本低過香港。但「買位」須符合某啲條件，譬如入住者公營養老院者，必須同南沙有相當關聯，如親屬喺南沙工作或定居，又或者入住養老院之前，曾經喺南沙居住一段時間，先至有資格入住。但黃話聽聞港府同內地相關部門正商討豁免措施，盼可玉成其事。

潘佩璆就話入住內地嘅私營安老院，會安排醫生定期到診，做法同香港相若，況且佢哋參觀當地一所醫院，發覺儀器設備都好先進，醫療水平都唔差。但黃國健認為港人長者即使好容易適應內地養老院環境，但佢留意到唔少人有長期病患，又或者生活唔能夠自理，需經常睇醫生，費用方面都係一個問題。加上內地養老院位置比較隔涉，或會影響到親友探訪。雖則話有灣區一小時生活圈，但由於過去幾年疫情，落實情況未如理想。

對於港人到內地安老，黃國健話港府必需有所介入。佢話依家喺內地定居嘅長者通常並唔富裕，即使「廣東計劃」亦未必可以應付養老嘅開銷，若果因捉襟見肘嘅經濟條件而未能入住內地院舍，唯一嘅出路就只有回流香港入住安老院，結果只會令到港府喺資源上嘅負擔更沉重，所以佢主張港府須加強支援喺內地嘅生活嘅長者。佢又提到打工仔要有退休保障，然而佢所屬嘅工會提出嘅「綜合退休保障」方案今仍未為港府所接受，不過近年港府對長者生活津貼有所調升，算係部分回應訴求。