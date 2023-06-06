醫療券下月擬允許配偶共用　另增短訊作通知　長者毋須提前申請

醫療衞生部明門今日(6日)向立法會衞生事務委員會提交文件，計劃在下月內容許配偶共用醫療券，並擬增設電話短訊通知，當長者使用自己或配偶的醫療券戶口時，系統會通過短訊實時通知雙方，保障利益。文件又提到，增加醫療券金額先導計劃，擬配合今年第四季推出的「慢性疾病共同治理計劃」一併推出。

文件顯示，當局正在擬定配偶共享醫療券計劃的實施細則。原則之一是盡可能便利老人，簡化申領流程，毋須長者提前申請。根據當局初步設計，長者及配偶在雙方同意下，當任何一方使用醫療券時，兩人一同親身到訪醫療服務提供者並出示身份證及申報婚姻狀況作登記，雙方醫療券戶口即會在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出。雙方戶口連結後，當其中一個帳戶餘額耗盡時，即可使用配偶帳戶中的醫療券餘額。

另外，政府正探討將醫療券擴大至適用於內地大灣區其他醫療機構，惟須與港大深圳醫院的醫療服務標準及臨床管治架構相若。文件指出，政府目前正就詳細標準和先決條件擬訂相關要求。至於使用醫療券付還內地醫療保險費，政府正蒐集內地大灣區各市醫保政策資料，以及研究有關機制。