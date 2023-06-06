新康體通7月推出　增實名登記防炒場　違者可被判監

康體設施的炒場情況近年愈發嚴重，市民要使用相關設施往往要食「炒價」租金。康樂及文化事務署早前透露，將推出全新預訂系統「SmartPLAY康體通」，取代已使用20年的舊系統。根據政府今日(6日)向立法會提交的最新文件，新系統將於7月起推出，其中，更加入實名登記等防止炒賣場地的功能，市民訂場及簽場時須作聲明承諾在場使用設施及不得轉讓，否則將有機會被判監。

文化體育及旅遊局在文件中表示，為進一步打擊康樂場地的炒賣活動，新系統在設計上已加入防止炒場的功能，除了實名登記外，在先到先得的分配機制上，亦加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能。申請人若以先到先得方式預訂天然及人造草地足球場時，亦須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，而申請人所提供4名用場人士的其中3人，必須在租訂段節與租用人一同簽場及在場使用設施。

另外，市民在新系統下訂場及簽場時，均須作聲明承諾會在場使用該設施，並不會透過任何形式轉讓用場許可，否則可能會觸犯《盜竊罪條例》(第210章)第16(A)條，並有機會因而被判監禁。

新預訂系統將於7月起分階段推行並接受用戶登記，而現有康體通用戶亦必須重新登記，新系統亦會提升容量，可容納同時登入系統的用戶數目，將由現時約1,000名增至10,000名。

當局預計第一階段的核心功能，包括帳戶登記及管理、設施預訂、活動報名、場地/設施管理、活動管理、抽籤和分配、出席率管理、電子繳費及流動應用程式，可於今年下半年投入運作。至於稍後階段的優化功能，包括團體預訂申請、大型活動管理、度假營地分配、健身室管理、水上活動中心設施管理、游泳池泳線預訂申請和管理等，則於2024年推出。