退休男警騙超時津貼近5萬元　被控8罪明日提堂

新界南總區執法部門主動調查人員行為期間，發現一名現年56歲退休男警曾在2019年8月懷疑使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約46,000萬港元。

經深入調查及徵詢法律意見後，於今年5月31日在天水圍拘捕該名退休男警，並已控告該名男子1項「公職人員行為失當」罪及7項「代理人使用虛假文件欺騙主事人」的交替控罪。案件將於明日(7日)上午在沙田裁判法院提堂。

警員知法犯法時有發生。今年4月8日凌晨，一名56歲休班男警途經尖沙咀河內道及加拿分道交界時，遇上市民醉倒路邊，竟然伸手偷取對方放在大腿的手機。期間，有到場巡邏的執法人員目睹過程，當場起出贓物及拘捕涉事男警。

今年3月31日，上水金翠路一獨立屋發生爆竊案，損失珠寶首飾等總值約73萬元的財物，女戶主事後再點算財物，又發現一部iPad平板電腦不翼而飛，遂以手機應用程式鎖機及定位，通知執法部門。至4月1日，人員循線追蹤至華明路一大廈，除了在天井尋獲失竊iPad，亦在一名男警的上址住所內起出一條手鏈和一條頸鏈，懷疑有人在處理另一宗爆竊案時盜取，遂將他拘捕。