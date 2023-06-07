全球公共交通峰會疫後首復辦　港鐵憑智慧出行膺殊榮

兩年一度的全球公共交通峰會疫情後首度復辦。活動於剛過去的周日(4日)在西班牙巴塞隆拿舉行，集合來自世界各地的公共交通部門、營運商及業界代表，共同探討公共交通最新發展，而港鐵更獲頒兩個獎項。港鐵行政總裁金澤培表示，鐵路對於城市的流動性及生活質素至關重要，港鐵在科技創新方面不斷求進，提升乘客服務，對獲得嘉許感到驕傲。

公共交通國際聯會(UITP)大獎由業內專家組成的國際評審團進行評選，港鐵憑藉「載．向未來—智慧出行及共融企劃」獲頒發科技創新組別大獎。該企劃集合創新及科技元素提升乘客體驗，以友善及無障礙車站設施及服務推動共融文化，並將環保節能等元素融入鐵路營運及服務，締造可持續發展的綠色運輸網絡。

另外，東鐵綫過海段去年5月起通車，其金鐘站擴建部分在設計組別中亦晉身決賽，獲頒特別表彰。作為4條鐵路線滙聚的超級轉乘車站，金鐘站設計卓越及創新，並融入藝術元素，當中獨特的多層中庭設計，以34條自動扶手電梯連接各樓層月台，中庭上方的大型天窗為車站採納天然光，亦是車站標誌設計之一。

公共交通國際聯會是一個以各國公共交通企業為主要成員的國際組織，目前企業成員超過1800名，分別來自逾100個國家。