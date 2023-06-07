東方日報A1：力保高球場　鄉議局倡丙崗村建公屋

粉嶺高球場收地建公屋再添變數。繼日前港府疑鬆章，向城規會建議將高球場擬建公營房屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶後；新界鄉議局昨日突賣構想，建議將毗連高球場的上水丙崗村「頂上」建屋，聲稱較高球場方案可以更快、更多地作房屋供應。雖然鄉議局聲稱未向當局提交方案，惟有關注基層住屋團體指事情未免太巧合，質疑港府是否與鄉議局裏應外合，力保高球場。團體反建議當局同時發展高球場及丙崗村，雙管齊下加快公營房屋供應。

鄉議局昨日突然舉行記招，聲稱公布上水丙崗村建屋計劃。該局主席劉業強在記招開首時表示，該方案是由丙崗村村民提出，並由建築師深化設計。根據負責設計的建築師劉文君介紹，將鄰近丙崗村佔地約8.5公頃的荒廢農地，以地積比約6倍發展，料可興建9幢、合共12,188伙公營房屋單位，項目內將可設有商場及公共交通設施。

劉文君指，由於所涉土地較平坦，範圍內亦沒有古樹，有信心若當局接納方案，單位應市速度會較收回高爾夫球場再建屋為快，亦期望藉此帶動當區交通及配套發展。劉業強指，預料立法會可順利通過精簡收地條例，屆時可有助加快回收建議中的荒廢農地範圍，並按甲級價錢向居民作賠償，惟因未統計業權人具體情況，而未能提供相關發展及賠償涉及的金額。

翻查資料，粉嶺高球場土地屬於政府，並以特惠租金租予相關團體營運，而港府收回高球場部分土地建屋，不需要就收地作出賠償。

日前規劃署突然向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，令人覺得港府有「褪軚」之嫌。當被問到丙崗村建屋計劃是否為力保高球場用地而「頂上」時，本身持有粉嶺高球場會籍的劉業強未有正面回應提問，僅指相信當局做了很多研究才對高球場用地作此決定。他又指，自早前鄉議局提出初步方案至今，發展局並未主動與他們聯絡以了解情況。

對於港府及鄉議局接連出招，情況有如企圖保住粉嶺高球場不再作發展。關注基層住屋聯席成員梁兆隆亦有此疑問，他亦反建議港府同時發展高球場和丙崗村建屋。他指，港府必須向基層市民履行其2018年所作承諾，社會亦花了長時間諮詢並且公眾已有共識，須在高球場內興建逾萬伙公營房屋。他相信公眾亦會歡迎鄉議局建議，同一時間發展丙崗村，料可合共供應逾3萬伙單位，以回應市民的房屋需求。

發展局則稱，政府會繼續多管齊下造地，利用各種土地來源，滿足房屋及其他發展需要。政府歡迎社會各界提出造地建議，但個別建議的可行性需經過嚴格的技術評估才能確定。初步看來，擬議丙崗村用地涉及大量私人土地，亦沒有車路連接，其可行性有待進一步研究，但似乎不是短期內能建屋的土地。

建議就粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋用地的未來路向，當局表示沒有放棄建屋計劃，暫時修訂建議主要是提供緩衝期，讓技術部門跟進研究合適的布局設計和發展參數。事實上，儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，但有關分區計劃大綱草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向。

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