小一派位揭盅　學子失落心儀學校急撲位　家長憂削叩門加大競爭

俗稱「大抽獎」的新學年小一「統一派位」結果今日(7日)揭盅，失落心儀學校的家長可選擇赴學校「叩門」申請候補位。今早有不少家長到名校油蔴地天主教小學叩門，有家長表示削減叩門位會加大競爭，影響錄取成功率。有小學校長則認為今年小一派位滿意度高，變相家長叩門意欲會減少，故叩門成功率理應大增，呼籲家長不必過分擔心。

李先生今早為升讀小一的兒子叩門，他說自己居於黃大仙區，兒子參與派跨派位，成功獲派大埔區第一志願學校，但在深圳就讀小五的長子插班不成，為了兩名兒子可同校就讀，故特意前來叩門。黃先生兒子則參與自行派位機制，早前已獲悉派至荃灣區首志願學校，但為求尋找更好的學校，故依舊前來有傳統名校之稱的「油天」叩門。被問到今年削減叩門位會否擔心競爭加大，他坦言憂慮錄取的成功率會降低，不過亦不太擔心，因已有學校收錄。

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，以往學校有15個叩門位，新安排下被削減至10個。她說在移民潮影響、適齡學童減少，以及今年小一派位滿意率較高之下，相信今年叩門申請也會較去年減少，預料有50至60份申請，故即使下學年每班將減少1個叩門位，叩門成功率亦會大增，呼籲家長不用過於擔心。

因應學齡人口持續下跌，教育局上周二(30日)向資助小學校長發信，由2023/24學年起減少資助學校小一叩門位，每班一律減1個，25人「小班」叩門位由2變1，30人「大班」由3變2，有關安排將試行3年。