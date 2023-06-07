高級公務員協會對調薪未達5%失望　李方沖指公僕思變仍存在

在龐大的財政赤字下，行政會議昨通過公務員薪酬調整方案，中、低層劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%。特區政府公務人員聯會主席李方沖指建議屬預期之內，但未能達致公務員團體要求加薪5%，高級公務員協會表示失望。

李方沖今日(7日)在電台節目中表示，去年沒有跟隨指標並壓低加幅，今年卻跟從指標但沒有相應調整。他指今年的市道較好，政府作為大僱主需要與私人市場比對薪酬福利，中、低層加薪幅度具有競爭性，但高層的加幅就要考慮，因為人力市場流動性大，雖然公務員不會出現大量流失，但近年工作量多而且壓力大，思變機會仍然存在。

出席同一節目的立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松，指政府沒有考慮去年曾扣減加幅，今年加薪沒有提出略為追補，感到遺憾及可惜。他指過去公務員5次凍薪，當中3次發生在過去幾年，公務員工作吸引力較之前減低，投考人數減少，希望來年公共財政好轉後，當局適當追加或調整，建議向新制公務員提供退休後醫療福利，改善現有卻未能兌現的牙醫福利承諾，否則將出現公務員福利低於私人市場，工資又追不上的情況。