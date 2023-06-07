政Whats噏：退出捐贈器官風波　梁君彥批有人做啲冇良心嘅行為

近排鬧出捐贈器官嘅風波，但為咗病者嘅切身需要，立法會亦加入推廣器官捐贈嘅行列。主席梁君彥話即日起到下星期二（13日）立法會都有攤位，畀啲有興趣做器官捐贈嘅人，包括議員同訪客可以直接嚟諮詢醫護人員，亦可增加相關嘅認識，仲話自己代替咗立法會簽署器官捐贈推廣約章，承諾會同政府推廣器官捐贈教育喎。

梁君彥話器官捐贈係危急救命同急救生命，無可能唔支持，又話中港互助機制係德政，佢批評有人弄虛作假，散播謠言做出一啲「冇良心嘅行為」，破壞病人福祉話大家一定要大聲說不，破除謠言。政府官員亦話器官捐贈相對有意義，批評有個別人士做出啲干擾名冊嘅行為，又重申器官捐贈名冊係採取自主自願機制市民可以經自己意願登記。

唔少議員都到場支持，田北辰仲即場登記咗器官捐贈，佢透露係第一次登記喎，講到自己年紀大，比喻自己係舊車，所以一路無關注器官捐贈嘅事，加上自己「老闆」（太太）都係比較傳統，覺得遺體要完整啲，但後尾知道年紀大都可以捐，加上說服到太太，所有就嚟捐喎。

有工會背景嘅議員陳穎欣都透露，屋企人係因為近日器官捐贈事件嘅發酵對認識多咗呢件事，亦由本身反對登記到依家支持登記喎。被問到既然咁支持呢件事，其所屬工會會唔會都幫手搞流動登記站推動市民登記器官捐贈。佢就笑言工會嘅定位梗係搞職業招聘會，不過可以考慮同醫務衞生界議員林哲玄合作，喺招聘會隔籬整個登記器官捐贈嘅攤位，話「搵到工豐衣足食，就器官捐贈嘞」。

議員郭玲麗同陸瀚民就話一早登記咗，今次嚟都係支持下，仲攞咗張霉霉爛爛嘅器官捐贈卡出嚟。