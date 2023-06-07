議員斥不保育抗戰遺迹　政府將設跨部小組推廣

古物古蹟辦事處初步統計香港共有76個抗戰有關遺迹專案，2項大型抗戰紀念設施納入國家名錄。有議員今日（7日）在立法會質詢香港戰時遺迹保育和推廣教育計劃，旅遊界議員姚柏良指香港絕對有條件發展紅色旅遊，批評政府只保留不保育，沒有好好利用遺迹，另一議員劉智鵬亦指香港有很多抗戰遺迹例如防空洞，但現在都作為倉庫或直接廢置，建議政府開發成旅遊文化或教育資源。

發展局局長甯漢豪回應稱，將在政務司副司長的統籌下成立跨部門工作組，爭取將工作做廣點，做闊點。她指香港有過千個已評級的遺迹專案，會逐步做好開放解說工作，只是先後次序的問題，即使是未必有活化潛力的專案，政府也不會置之不理，會提前做好介紹讓市民了解，而類似防空洞等遺迹，由於是密閉空間，政府會在確保安全的情況下開放給市民參觀。

至於有議員提出新界北部例如打鼓嶺及沙頭角等地有不少遺迹，政府大力發展北部都會區，必會涉及回收土地與保育的衝突，提問政府會以甚麼機制處理衝突。甯漢豪表示，在開發前一定會做相應的考古研究，對文物保育做出評估。對於保育價值高的古蹟會全力保留，對於所處位置與發展衝突大的遺迹，會設法重置或盡力降低影響。