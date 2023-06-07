前警員買外圍原判社服令　屢遲到兼收警告信　改判囚10日獲緩刑

前警員因向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬港元，去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令。不過，被告之後曾經遲到及收到警告信等，被指違反社服令。案件今（7日）在沙田裁判法院提堂。裁判官聽罷陳詞後，相信被告不會好好完成餘下時數，因應案情，認為不適宜判罰款，決定取消社服令刑罰，改判被告入獄10日，緩刑12個月。

現年29歲被告蘇靖峰，事發時是警員。據辯方透露，他毅進畢業，現職廚師，月入約1.5萬港元。被告已婚，育有2名分別6歲及1歲的女兒，現時妻子再懷孕，沒有工作，被告是家中經濟支柱。被告親自撰寫求情信，稱深感後悔。辯方則求情指，被告只餘下27小時社服令尚未完成，若重新判刑，則這些時數一筆勾銷，前功盡廢，希望法庭可以判罰款，另下令讓被告服完餘下時數。但裁判官最終拒絕辯方要求。

被告去年承認一項向收受賭注者投注罪，違反《賭博條例》第8條。同意案情指，被告於21年8月13日至10月27日期間，多次向一名收受賭注者投注足球賽事及百家樂，並先後將逾200筆共逾32萬港元款項轉帳到對方指定的銀行戶口。廉署接獲轉介貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告。

案件編號：STCC282/2022