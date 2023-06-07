交通警疑「腳軟」自炒　壓花何文田路旁貨Van　須由同袍扶起

香港警察過去在多宗案件中的表現備受批評，連駕駛技術亦被質疑。網上群組「車cam L」流傳一條影片，事發在今早(7日)10時53分，有3名交通警於何文田常樂街一帶執勤期間，其中1人疑腳軟自炒，倒臥撞到路旁一架貨Van，需要同袍扶起，暫時未知是否有人受傷。

影片中可見，3名交通警員原駕駛電單車以長蛇陣前進，駛至何文田常樂街一帶停定，其中1人疑因腳軟，不停單腳跳保持平衡，惟最終未能支撐電單車的重量，倒臥路旁並壓到一架貨Van的車身。其餘交通警眼見其動彈不得，遂驅車上前支援，將其扶起。有網民在網上評論事件，質疑警員成班「軟腳蟹」，訓練不足，不如「轉用綿羊(仔)」。另有人表示架貨Van一定被該警員「刮花晒」，未知由何人賠償。

涉及警方電單車或警車意外，過去屢見不鮮，今年1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間，無故逆線與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時便惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。另外，去年10月27日，兩輛警察電單車沿元朗公路往上水方向行駛，當駛至唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車撞中一輛私家車，鐵騎警當場人仰車翻，另一鐵騎警見狀立即通報上峰。救護車接報趕至，將受傷警員送往屯門醫院搶救。

而去年9月27日，一輛警車沿大老山隧道行駛期間，車頂突然甩脫，擊中一輛尾隨的士，令其車頂及擋風玻璃損毀，的哥亦被玻璃碎片所傷。事件令警員駕駛態度、警車保養等問題均響起警號。