機電署上月例檢93個冷卻塔水樣本　3樣本退伍軍人桿菌超標

機電工程署今日(7日)公布，在上月例行巡查共檢測了來自93幢建築物的57個淡水冷卻塔水樣本，其中3樣本驗出的退伍軍人桿菌超標，即總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。該3宗個案的冷卻塔位於東區英皇道413-421號僑輝大廈、南區黃竹坑道29號維他大廈及東區電氣道22-52號金殿大廈。

另外，機電署由今年1月至5月展開的例行監察巡查中，檢測的淡水冷卻塔水樣本共約277個，涉及185幢建築物，當中6樣本超標，已發出妨擾事故通知。該署指出，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，有些患者也可能出現腹痛和腹瀉的症狀。病情嚴重時可出現神經系統病徵如精神錯亂和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。退伍軍人桿菌特別適合在攝氏20至45度的溫水中生長；它可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。