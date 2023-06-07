教大研究指食物煮熟仍存抗生素　或影響兒童健康

為減少動物生病及加快繁殖和成長，漁農業界從業員或會在飼養過程中使用抗生素。香港教育大學研究團隊自2015年起調查動物用抗生素對環境生態、食品安全及兒童健康的影響。團隊發現，在食用動物身上使用抗生素，不但會引致水體受污染，部分抗生素更會殘留於食物當中，最終被人類攝入，對健康構成影響。而即使經過高溫的烹調，亦無法有效去除食物中的抗生素。團隊建議當局應多進行有關方面的研究以及加強對食品的檢測，長遠加強對業界的監管。

教大科學與環境學系副教授鄧文靖博士與團隊進行相關研究，研究分成3大範疇。環境生態方面，團隊2021年收集了13個河水樣本及15個海水樣本，地點覆蓋全港，結果發現樣本廣泛被驗出含有四環素類(3種)、磺胺類(10種)、喹諾酮類(9種)、和羅紅黴素以及新生黴素等抗生素，個別抗生素種類更在所有採樣點均檢測得到。以分區統計，在養殖場較多的元朗，抗生素驗出的濃度較高，驗出種類亦較多，證明動物用抗生素使用情況的普遍。

幼童健康方面，團隊於2016年收集31名4至6歲的本港兒童尿液樣本進行調查，全部人一個月並無服用抗生素藥物，結果發現77.4%樣本含動物用抗生素，雖驗出的濃度未有超出世衞的標準，但有研究發現，動物用抗生素與兒童超重有密切關連，情況不容忽視。而食品安全方面，水煮、慢燉、炒、烤或水蒸等傳統烹調方式無法有效去除食物中的抗生素，而標榜無使用抗生素的「有機雞蛋」，亦驗出有四環素和強力黴素等抗生素，相信是在加工過程中受到污染。團隊亦在飲用水中驗出了較低濃度的氧四環素，反映動物用抗生素已不經不覺影響到人類的日常生活。鄧指，過度攝取抗生素有可能會改變腸道環境，甚至出現抗藥性的問題，家長不宜掉以輕心。