涉呃近5萬元OT被控行為失當等8罪　退休男總督察准保候訊

退休男警涉嫌於2019年反修例風波期間使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬港元。他被控在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件今(7日)在沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至8月2日，讓辯方索取文件及提供法律意見，期間被告准保釋外出。

56歲被告葉春榮，報稱是退休人士。他退休前是總督察。他獲准以1萬港元，期間需居住在報稱地址，除指定日子外不得離港，不得直接或間接接觸控方證人。

他被控1項在公職中行為失當。控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向香港處提交虚假申請，即他合乎資格申領因參予與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

他另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人。控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7個日子他的逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述,即葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。

案件編號：STCC1716/2023