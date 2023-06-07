質疑日本偷步排放核廢水　議員要求港府禁水產入口

日本東京電力公司日前向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，而有報道就發現核電站附近海域捕獲到的海水魚體內不但輻射超標，輻射元素「銫」的含量超過日本《食品衞生法》所規定標準的180倍。有議員批評日本做法，質疑日方有偷步排放，又呼籲港府禁止日本漁產品，甚至甚產品來港，表示將會要求立法會食物安全及環境衞生事務委員會討論事件。

對於輻射元素「銫」的含量超過日本《食品衞生法》所規定標準的180倍，議員鄧家彪形容事件震驚，要求日方交代是否有偷步排放核廢水，又質疑日本官員「聲稱啲水安全嘅，點解唔循環用呢」。議員陳穎欣同樣質疑日方有偷步排放，直言「如果冇當點會超標咁勁」，重申廢水對人體有害。二人同樣要求政府禁止日本漁產品，甚理農產品入口，又透露將會在立法會內就事件提出質詢，同樣要求食安委員會進一步討論事件。

事實上，就處理核廢水的安排，港府早前重申因應採取的行動要視乎風險評估，有待國際原子能機構的報告和國家專家的結果，最終制定應對計劃，又透露當局已經成立跨部門專責小組，評估日方排放計劃對食物安全影響，估計風險較高食物主要來自福島和附近縣份的水產品，因此在排放計劃開始後的一段時間內，預計會收緊來自相關縣份水產品的入口管制和檢測。