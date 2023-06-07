輸入護理員　過去3年向院舍發133次警告　6人裁定違入境例

有意見反映，安老院及殘疾人士院舍透過「補充勞工計劃」聘用非本地護理員後，剝削他們的勞工權益。當局指在過去3年，即2020年至2022年，護理業根據輸入勞工計劃每年獲批勞工宗數分別為458、513及772宗，涉及人數則分別為1601名、1699名及3721名，為應對疫情，政府在2022年3至5月期間，就護理業放寬輸入勞工，因此該年人數有所增加。

另外，勞工處會到該等院舍及宿舍等巡查，在2020年至2022年，勞工處共分別進行了1252、1880次及1848次巡查，同期分別發出35次、48次及50次的書面警告，勞工處向6名被法庭裁定為違反入境條例，僱員保障條例或僱用條例的僱主，當中包括1名安老院僱主，實施行政制裁，撤銷所有有效的輸入勞工的批准，以及拒絕這些僱主參與補充勞工計劃，為期2年。

但多名議員都認為政府把關不力，議員陸頌雄認為投訴立案少之又少，詢問政府有無策略性措施加強監管。另一名議員黃國及周小松則關注政府將大力輸入外勞，當局是否有具體措施應對，周小松更指，關注到有人用$800日薪聘請建造業工人，問及當局有何措施讓外勞不受到剝削。

勞福局局長孫玉菡回應稱，補充勞工出薪水一定要銀行過數，而所有補充外勞，清晰定名外勞不可以少於工資中位數，會與內地加緊溝通機制，確保經商務部認可的勞工公司，能夠加強兩地合作，確保勞工得到保障。