兩電事故頻生　政府打算中期檢討商減准許利潤　停電加重罰則

近年「兩電」事故頻生。有議員今日（7日）在立法會質詢政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》，要求政府交代中期檢討方向及會否考慮開放電網。環境及生態局局長謝展寰透露，當局打算在中期檢討中與電力公司商討，包括但不限於減低准許利潤，以及要求電力公司在能源危機中分擔能源價格成本等。

議員李浩然關注當局在檢視《協議》的獎勵及罰款機制，以就重要停電事故加重罰則的同時會否同時檢視「供電可靠性」、「運作效率」及「客户服務」3項表現指標的獎勵及罰款機制，又問到第三方開放電網的可行性，政府是否已就聯網進行研究工作，共開始籌劃開放電網的工作。

謝展寰回覆指政府目前已就中期檢討作出準備，但對檢討範圍持開放態度未有就檢討定下界線，透露政府打算與電力公司商討範疇，包括但不限於減低准許利潤，要求電力公司在能源危機中分擔能源價格成本、檢視獎勵罰款機制，並就停電事故加重罰則等。至於開放電網一事，他指如果要推動電網改變，最早要在2033年年底才可以實行，又重申開放電網不一定可以減低電價。

另一議員簡慧敏指目前兩電存在自然壟斷，加上香港實行一國兩制，海外經驗未必適合，追問政府會否和內地討論加強引入更多清潔能源。謝回覆同意要增加競爭，惟不一定要開放電網，但強調不會排取選項。