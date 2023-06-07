沒制定明確數據法規及成效指標　議員直指香港好落後

政府希望發展智慧城市，惟有議員指多個地區已建立涵蓋法例和成效評測的數據管治體系，但香港卻沒有制定明確的數據法規及成效指標，更有議員直指香港「好落後」，調查結果顯示香港數據管理的評分是「0分」，質詢當局會否考慮制定數據法及成立數據局，創新科技及工業局局長孫東回應指會探討如何強化政府數據治理制度，對建立大數據局持開放態度。

議員黃錦輝質詢香港會否研究制定「數據法」，以推動數字經濟發展、促進數字產業發展、統合信息、設置共享機制及保障數據安全；及如何推動政府部門與不同界別之間的大數據收集和互通互用。孫東回應指政府已制定數據開放政策的保安規例，如政府資訊科技保安政策及指引、開發及使用人工智能道德標準指引，人工智能道德框架等等，而現行個人資料私隱條例，涵蓋6項個人資料保障原則。政府也正構建授權數據交換閘，將會在當事人同意下，向不同政府部門提供其個人資料。

在推動數據收集和互聯互通方面，孫東指政府資訊科技總監辦公室自2020年9月推出大數據分析平台，支持部門分享收集的非個人數據，而授權數據交換閘讓各局系統內的個人資料互聯互通、市民無需重複遞交資料，目標在2023年年底前將授權數據交換閘連結香港金融管理局商業數據通，明年底前供局和部門採用。

議員陳紹雄直指，根據2019至2021年度的全球數據指標，香港在數據管治評分較國際平均低，數據管理方面只有0分，直指香港「好落後」，反觀政府態度上，在訂立數據法還停留猶豫階段，目前政府大量數據在不同部門，政出多門之下，缺乏統籌性部門，質疑若不成立數據法、不成立大數據局，當局如何確保未來資訊發展應用的數據暢順。孫東反駁指香港數據方面發展並不落後，目前也對立法持積極開放態度，而資科辦正審視人手。