赤柱社區會堂禮堂使用率包尾　僅得11.7%

不少地區團體均會租用或借用各區的社區堂或社區中心的設施舉辦各類活動，根據政府的數據顯示，在本年首5個月，南區赤柱社區會堂的多用途禮堂使用率包尾，僅得11.7%，會議室的使用率亦7.2%，但低處未算低，紅磡社區會堂的會議室使用率低至2.4%，在活動室或課室等設施的方面，以長青社區中心最低，使用率為4.9%。

民政及青年事務局局長麥美娟書面回應金融界議員陳振英的質詢，指2023年首5個月，全港20區共設立110個社區會堂或社區中心（會堂）的多用途禮堂、會議室及包括湩室或課室的其他設施，平均使用率分別為76.3%、42.6%及44.5%。

對於陳振英問及有關堅尼地城社區綜合大樓使用率，指該綜會大樓共有6間活動室及1間會議室供地區團體租用，而當局提供的資料顯示，會議室的使用率只有9.1%，活動室或課室的使用率則有61.5%。當局解釋，由於活動室及會議室於本年3月底前一直被用作社區檢測中心，並在接獲短時間通知後即重新開放予公眾租用，因此有關設施在4月開放初期的使用率明顯較設於大樓內另外兩個樓層的活動室的使用率為低。

撇除多個被曾被用作防疫用途及經過維修後再開放的會堂，大部分會堂使用率相當高，除赤柱社區會堂的多用途禮堂使用率最低之外，沙田新田圍社區會堂的禮堂使用率只有48.2%。

在會議室方面，在紅磡社區會堂使用最低外，旺角社區會堂會議室的使用率只有6.4%，梨木樹社區會堂方面亦只得7.7%，而藍田(東區)社區會堂同樣只有7.7%。雖則活動室及課室的使用率較會議室為高，但長青社區中心相關設施的使用率僅得4.9%。

政府解釋，一般而言，位於人口密度較高、附近交通較便捷的會堂，使用率會較高；而位處較偏遠的會堂，使用率則較低。根據經驗，由於會堂的多用途禮堂面積較大，適合舉辦不同類型的活動，一般較受租用者歡迎。相對而言，會堂內的會議室、活動室或課室的面積相對較小，只能用作小型會議或班組活動，一般使用率亦因而較多用途禮堂為低。