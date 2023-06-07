斥中暑指引不清晰　建造業前線難執行　促政府適時檢討釐清

勞工處上月推出《預防工作時中暑指引》，相關工種工人可獲休息時間。香港建造業總工會認為，中暑指引極度不清晰，前線難以執行，促請政府適時檢討及釐清，避免再有工人在酷熱天氣下中暑，導致傷亡。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，工人未必可獲得休息安排，形容「僱主跟從指引係人情，唔跟係道理」。他說，指引實施至今僅23日，已接獲不少前線工人反映，不論是政府、私營發展商或房協地盤，管理人員只會提醒員工不適時可休息，但不會主動安排休息時間。

香港建造業總工會理事長黃平亦說，天文台目前只利用兩個監測站，末必能夠如實反映全港天氣實際情況，同時更忽略了室內工程工種，包括油漆、喉管等，縱使沒有陽光直接照射，但在面對高溫而缺乏通風的環境下，他們仍舊會有中暑風險，因此不能夠反映地盤工友工作時的酷熱情況，建議天文台應增設多個監測點。

總工會續說，新機制僅屬指引，非立法強制性質，加上大多僱主需要追趕施工期，導致大多工人沒辦法如常休息，增加工業意外風險。工會認為，政府應與業界商討，制定合理施工期，譬如由現時「4日起一層樓」，放寬至「6至7日一層樓」，以預留充裕的時間予工人休息。