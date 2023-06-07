擅取巴士乘客背包擸財物　休班警囚7個月2周　法庭令賠償1.9萬元

1名休班警員於去年11月的凌晨時分，在一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士上檢走1個裝有手提電腦、平板電腦及八達通卡等總值2.7萬港元物品的背包，其後更使用當中的3張八達通卡內共約778港元。經執法人員追查下，終拘捕該名涉案休班警，並落案起訴5項盜竊罪。該休班警今早(7日)於屯門裁判法院承認5項盜竊罪，被暫委裁判官鄭潤聰判處監禁7個月2星期。由於有約值1.9萬港元的財物未能尋回，裁判官遂頒布賠償令，要被告向事主賠償該1.9萬港元。

任職警員的26歲被告黎柏鴻現正被停職。控罪指被告於2022年11月26日，在屯門新城市廣場外於城巴N969車廂內盜竊1個黑色背包，內有1個Airpod Pro充電器、1個棕色銀包、1張香港身份證、4張信用卡、1張屋苑住戶證、1張759會員證、1張餐廳會員卡、3張八達通卡、900港元現金、1部手提電腦、1部iPad Air、1個iPad Air巧控鍵盤、1部Switch遊戲機、1盒共30個黑色口罩、1個充電器、2條充電線、1個卡套及1疊卡片，總值約2.74萬港元，全屬龍姓男事主的財產。被告另被控於同日至11月28日，在香港盜竊3張屬於龍的八達通卡內，合共778.8港元的餘額。

辯方求情指被告於2016年才離開警察學堂，其想法亦與草根階層無異，是次因受到誘惑下犯案，並呈上多封被告同袍的求情信。辯方又指被告有悔意，並透過家人向事主支付賠償金，望裁判官考慮非監禁式刑罰。惟裁判官認為須判監禁，因被告願意賠償，故給予酌量減刑。

案情指30歲男事主於案發當日凌晨約3時，在銅鑼灣一間酒吧喝酒後，乘坐巴士到天水圍再轉乘的士回家。但他其後發現一直跟身，裝有涉案財物的背包不翼而飛。他於早上收到天盛苑的保安通知，在該屋苑的花糟發現其背包，他取回後發現內裡財物不知所踪遂報案。執法人員翻查巴士的閉路電視紀錄後，發現被告曾拿走該背包下車，再追查下發現被告曾7次使用事主的3張八達通卡購物。人員最終拘捕被告並在他住所內搜出部分事主的財物。

案件編號：TMCC 656/2023