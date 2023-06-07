網店疑正貨價3成售冒牌香水化妝品　海關拘女店主檢68萬元貨

海關昨日(6日)採取執法行動，破獲一宗透過網上社交平台出售懷疑冒牌香水及化妝品的案件。行動中，一共檢獲約1500件懷疑冒牌物品，市值約68萬港元，並拘捕經營該網店的女子。

海關版權及商標調查科高級調查主任廖聞晉表示，海關早前透過網上巡查及利用大數據系統分析，發現有人在網上社交平台開設網店，售賣懷疑冒牌香水及化妝品，關員於是喬裝顧客進行網上試購，經深入調查和在商標持有人協助下，昨日拘捕一名年約26歲女子，其後搜查她一個位於屯門、大約200呎的工廈單位，起獲該批懷疑冒牌物品。案件仍在調查中，暫時未知貨物來源，不排除有更多人被捕。

廖聞晉指，相關貨物涉及多個不同品牌，當中涉案的冒牌香水是抄襲正貨註冊商標及外觀設計，包裝盒和樽身上的字體印刷較為粗糙。另外，涉案網站營運近一年，向來以「平行進口」、「由外地免稅店購入」等作招徠，並將貨物價格降低至正貨定價約3成，從而吸引消費者購買。廖提醒，冒牌物品缺乏品質保證，使用上的安全成疑，海關會將樣本送往政府化驗所作進一步化驗，以測試其安全性。